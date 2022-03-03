近來美股受到美聯準會即將（Fed）升息、俄烏事件、通膨前景等不確定性等因素牽動，但市場對於投資配置需求仍高，在2021年美企獲利表現超出預期，配息與股票回購率可望提高，今年美國經濟將延續復甦格局，股市近期修正，使本益比回降，提供投資人逢低進場機會。富邦證券建議投資人不妨以美股定期定額方式分批佈局美股市場，目前富邦證券提供高達80檔美股標的供投資人選擇，最低申購金額只要100美元，就可以當全球一流企業的股東。

富邦證券「美股定期定額」具有4大優勢。第一，投資人可固定於每月的8/18/28日申購美股定期定額架上商品多元的80檔，包含精選40檔標普500指數績優個股及40檔趨勢ETF標的。第二，最低申購金額只要100美元，買入手續費以成交金額0.20%計算，無最低手續費，大幅降低小資族、學生投資美股的門檻。第三，小額也能擁有高價股，「美股定期定額」採用碎股方式買進績優高價股，可以擁有股數小至小數點後五位。以亞馬遜3月1日股價3022.84美元為例，一股近10萬元新台幣的門檻讓許多投資人卻步，現在100美元也能成為亞馬遜股東，投資高價股不是夢! 第四、富邦證券提供整股轉撥服務，投資人可將累計的整股庫存轉入一般複委託庫存，投資人在操作及配置上更為靈活。

投資美股一點都不難，舉凡我們周遭日常生活裡看到的蘋果手機、老少咸宜的迪士尼電影、速食之王的麥當勞、人手一杯的星巴克、流連往返的臉書(Meta)和Google等，都是美國績優的產業龍頭上市公司和重要的指數成分股，以長期績效的角度來看，這些全球產業龍頭股在大者恆大、全球人才聚集和優異的公司治理環境下，獲利穩定成長，投資人可以依據個人的投資喜好選擇適合的標的。另外，美國也是全球規模最大的ETF市場，不論在數量規模和主題投資種類都領先全球，不想燒腦選股的投資人，則可以選擇最受歡迎的大盤指數ETF，也可以選擇近期趨勢最強勁的元宇宙、ESG等的主題性ETF，或者是充滿話題的女股神木頭姐所操盤的ARK系列的ETF。