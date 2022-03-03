新安東京海上產險表示，積極落實公平待客與推動金融友善服務，顧及不同族群保險需求，該公司手語視訊翻譯服務全新上線，讓聽語障朋友們臨櫃辦理業務時，透過視訊設備與手語翻譯員即時線上翻譯，提高溝通效能。

據衛生福利部最新統計，截至110年第3季底，台灣眼、耳及其相關功能障礙者約18.5萬人。新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，為完善對聽語障朋友們的服務，新安東京海上產險採一對一服務模式，導入手語主播等專業手語師資親自為服務窗口等同仁舉辦基礎手語培訓課程，教授基礎問候接待與「保險」、「理賠」等專業領域手語，期待同仁們透過教學過程中，以同理心、包容心習得與聽語障者間順暢的溝通模式。

呂文泉表示，該公司也專闢設立「友善金融接待室」，不僅可確保客戶隱私，安靜的獨立空間更可降低手語視訊翻譯服務過程中的雜訊干擾，讓聽語障者與服務人員間的溝通更有效率，實現溝通無礙，讓保險更親近。

新安東京海上產險表示，該公司近年持續不斷推進數位轉型，不斷優化精進系統的同時，亦提升對身心障礙等弱勢族群的友善金融服務，站在客戶的角度、同理客戶的需求，從招攬、投保、核保、繳款到理賠等保險各環節強化友善服務品質。