滬深兩市3日雙雙收跌，上證指數低收3點，為連續兩日下跌。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）1.01兆元。

香港信報報導，上證指數開盤後一度觸及3500點，上漲16點，漲幅為0.46％，但高位缺乏承接，盤中最多下跌10點，跌幅為0.31％，低見3473點，終場收報3481點，下跌3點，跌幅為0.09％，成交額為4436.22億元。

深成指3日盤中最多上漲60點，漲幅為0.45％，高見13407點。最多下跌159點，跌幅為1.19％，低見13187點，最終收報13201點，下跌145點，跌幅為1.09％，成交額為5665.47億元。

滬深300指數3日收報4551點，下跌26點，跌幅為0.59％。創業板指數報2791點，下跌42點，跌幅為1.51％。

各類股方面，釀酒股跌逾2％，化工股跌逾1％。基本金屬、房地產股偏軟。石油股上漲近5％，煤炭股漲逾2％，金融股持穩。