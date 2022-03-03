是德科技宣布與和碩和耀睿科技攜手，共同在今年MWC的O-RAN聯盟虛擬展會中，展示端對端（E2E）開放式無線接取網路（RAN）的安全效能。

是德科技表示，此虛擬展示影片是在耀睿O-RAN測試與整合中心以及安全實驗室中錄製，使用是德科技開放式無線電架構（KORA）解決方案，來驗證和碩雲端原生O-RAN基地台（gNodeB）的安全效能，使用是德科技的整合式實驗室軟體和硬體模擬工具，以及3GPP SCAS自動化測試功能，以展示E2E O-RAN系統安全性，包括：

和碩第六事業處總經理馮震宇表示，在耀睿OTIC實驗室中，和碩的O-RAN端到端（End to End）基站同步參與是德科技SCAS資安系統安全測試，確保整體系統可達到Open RAN技術規格的一致性、互通性，並符合3GPP TS 33.511項目安全項次的驗證與信令完整性保護，和碩致力於基地台的開發，再加上結合邊緣計算（MEC）、網絡管理（OAM）、網路智能控制功能（RIC）等系統，提供完整端到端5G O-RAN解決方案，除了可以協助企業加速部署5G企業網路，並且已導入在智慧工廠、智慧運輸等應用領域上。和碩所有軟體解決方案均建立在雲原生（Cloud Native）的架構上，並與多家商用雲原生5G核心網絡的IoT驗證，和碩5G ORAN基站成為眾多客戶信賴和首選的方案，幫助客戶縮短了5G網路佈建時間。

耀睿與和碩是由O-RAN供應商、行動通訊業者、測試實驗室及超大規模資料中心組成之全球生態系統的一員，他們使用KORA測試工具，來建立基於真實世界資料的端對端效能驗證環境。 在2021年舉辦的第三屆全球O-RAN Plugfest大會中，這三家公司共同驗證了和碩O-RAN分散式單元（O-DU）和中央單元（O-CU）在真實環境下的效能，其及O-RAN規格相符性。