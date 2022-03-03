資深媒體評論員黃暐瀚日前分析2022年底選情，政黨拿下縣市的神祕數字可能是10、4、8，國民黨10個縣市中的新北市，變數竟可能是現任新北市長侯友宜不選連任。

黃暐瀚分析，朱立倫跟侯友宜兩個人以前關係這麼好，現在看起來好像越走越遠了，這是國民黨跟侯友宜之的問題，其實被大家忽略非常關鍵的2022，就是新北市長侯友宜到底要選不選連任。

黃暐瀚認為，如果2022侯友宜不選新北市，國民黨找不到接替人選，那麼新北市長民進黨選勝的機會就提高非常多。不只新北市，連台北市的蔣萬安、台中市的盧秀燕跟其他幾個縣市，可能會因為新北的這個全國最大票倉4百多萬票保不住，然後產生很多波折，甚至有可能很多的國民黨縣市都是高票落選，差一點點輸給民進黨，結論會變成崩盤。

如果侯友宜選2022，會被很多的人追問任期會不會做好做滿；被深藍支持者天天嘲諷歲月靜好；選上之後只能待在新北，不要想2024；壞的狀況是2022沒選上，也不如民進黨的陳水扁、蔡英文，選輸市長跑去選總統。

選與不選都各有4種情況，黃暐瀚覺得侯友宜還沒有做決定，而他所做的決定將會影響2022的全台戰局，甚至會影響到2024。更完整的分析，敬請鎖定每週四晚上8點首播，品觀點YT頻道「暐瀚觀點」。

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