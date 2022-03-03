AI時代已來臨，業界所需的專業人才大增加，勞動部與國立陽明交通大學特別攜手合辦「產業新尖兵計畫」，將智慧醫療、智慧金融、智慧製造等跨領域產業數據與課程融合設計，積極培養具有跨領域數據分析能力的科學人才，提供非本科系背景的青年跨域進入AI產業發展的機會。

陽明交大指出，新尖兵計畫AI跨領域數據科學人才養成班第1梯次培訓期間，即舉辦10餘場企業媒合會，包含力積電、聯電、群創光電、緯創資通、蝦皮購物等企業直接入班與學員互動，媒合職缺，提供跨域學習的學生獲得更多就業機會。

AI跨領域數據科學人才養成班第1梯次今天結訓，校方特別頒贈在商務數據分析、程式語言、資料探勘、資料視覺化、深度學習領域表現優異的學員書券獎。

畢業於大葉大學應用日語系的簡同學表示，訓練課程模組多元、跨域，老師也很認真，培訓期間他參與由陽明交大舉辦的群創光電企業說明會，獲得公司主動聯繫面試並順利錄取設備副工程師職務，與過去在電子製造業及電器公司擔任軟硬體測試工作的薪資相比高出6000至1萬8000元，參與此計畫對求職履歷幫助甚大。

勞動部勞動力發展署桃竹苗副分署長李燕玲指出，此次計畫讓50位參與的青年，了解從基礎的數據分析課程到AI程式語言及理論與進階的程式實作，從中獲得紮實的技能培訓，訓後也能獲得極具發展前景的就業機會，可銜接至數據分析應用、電子商務分析及人工智能產業等相關領域工作，目前積極媒合至力積電、聯電、群創光電、緯創資通、蝦皮購物等企業進行面試就業。

受疫情影響，全球數位轉型加快，因應AI、5G及物聯網的發展趨勢，桃竹苗分署除積極與陽明交大合作成立「半導體產業專業人才發展基地」，未來將陸續開辦AI光電、AI生醫及數據分析等中高階人才技術課程，希望為國內產業注入新血，歡迎有意跨入科技產業的青年朋友或想轉業的民眾踴躍報名參訓。

陽明交大副校長陳永富補充說明，結訓的學員近半數非資工、資管科系出身，其中包含行銷、休閒管理、法律、心理、經濟、語文等非理工相關科系。

透過陽明交大開辦的AI跨領域數據科學人才培訓班課程，鼓勵沒有經驗的學員參與，只要願意努力學習，非相關科系學員經過新尖兵培訓後，亦可媒合至大企業的AI相關職缺。

未來陽明交大也會積極爭取更多政府及產業界資源挹注AI人才培育，讓非本科系的學生具備實務能力，進而擴大台灣智慧製造、智慧醫療人才庫。