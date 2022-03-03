台東縣府3日舉行懷舊創新提升記者會，縣長饒慶鈴表示，為了預防及延緩高齡者失能，縣府將文健站開設的懷舊創新課程擴及至10個社區照顧關懷據點辦理，長者們也藉由拼貼布畫分享彼此的生命故事。（蔡旻妤攝）

台東縣府3日舉行懷舊創新提升記者會，縣長饒慶鈴表示，為了預防及延緩高齡者失能，縣府將文健站開設的懷舊創新課程擴及至10個社區照顧關懷據點辦理，長者們也藉由拼貼布畫分享彼此的生命故事。（蔡旻妤攝）

台東縣高齡比例已達18.15％，超越全國平均，為使長輩學習新事物，台東縣府除在原有的12個文健站開設懷舊創新課程，今年首度擴及10個社區照顧關懷據點。長者們3日藉由拼貼布畫分享生命故事，1名來自達仁鄉的阿嬤說，愈來愈喜歡到文健站，希望未來能製作第2本布畫冊。

長輩們手握鼓棒，打起太鼓氣勢磅礡，為活動揭開序幕。台東縣長饒慶鈴表示，不只台東，整個台灣進入高齡化，把長者送到醫療機構去太可惜了，如何有效延緩長者失能一直是縣府關心的重點，她希望能讓長者「凍齡」，長者們願意每天來到社區照顧關懷據點及部落文化健康站，就可以跟朋友一起健康快樂變老。

台東縣府3日舉行懷舊創新提升記者會，縣長饒慶鈴表示，為了預防及延緩高齡者失能，縣府將文健站開設的懷舊創新課程擴及至10個社區照顧關懷據點辦理，長者們也藉由拼貼布畫分享彼此的生命故事。（蔡旻妤攝）

縣府表示，去年邀請到社團法人花蓮縣牛犁社區交流協會，協助培訓文健站照服員辦理懷舊創新課程成效顯著，因此，今年縣府再度邀請前往台東，持續在原有的12個文健站開設懷舊創新課程以外，首度擴及至縣內10處社區照顧關懷據點辦理，並且新增10個文健站加入，希望服務更多縣內的老人家。

台東縣府3日舉行懷舊創新提升記者會，縣長饒慶鈴表示，為了預防及延緩高齡者失能，縣府將文健站開設的懷舊創新課程擴及至10個社區照顧關懷據點辦理，長者們也藉由拼貼布畫分享彼此的生命故事。（蔡旻妤攝）

社會處說明，此次將培訓20名以上的照服員或社工擔任種子學員，以小班制培訓方式學習懷舊治療、實務精進及影像記錄等課程，25日首堂培訓開始後，學員將陸續把所學帶回各自的據點和文健站進行教學，今年度預計帶領600位長輩完成屬於自己生命故事的貼布作品，另將拍攝成格拍動畫及辦理成果展。

台東縣府3日舉行懷舊創新提升記者會，縣長饒慶鈴表示，為了預防及延緩高齡者失能，縣府將文健站開設的懷舊創新課程擴及至10個社區照顧關懷據點辦理，長者們也藉由拼貼布畫分享彼此的生命故事。（蔡旻妤攝）

饒慶鈴說，透過口述、藝術創作及與他人分享，達到延緩長者失能的目的，也期待能作為收集與彙整地方知識的平台，藉拼貼畫收攏台東長者的生命故事與記憶，傳承文化與下一代分享。

此外，原民處也特別媒合台東大學高齡健康與照護管理原住民專班學生，推動「青銀共學」參與文健站相關課程，其中8位擔任此次懷舊創新課程種子學員，共同協助進行懷舊課程，並建立及記錄部落在地知識相關事務，增進跨世代溝通及互動，不僅有工讀津貼，更提供就業的機會，若表現優異將進入文健站擔任照服員，起薪比照照服員薪資，發展在地族人照顧在地長者的服務模式，也藉此促進就業市場、提升服務品質。