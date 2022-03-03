藍白合才會贏過民進黨？ 柯文哲拒答、侯友宜：好好做事

2024年總統人選受外界矚目，有媒體針對潛在人選進行民調，若由新北市長侯友宜對上副總統賴清德進行藍綠對決，賴將以41％支持度領先侯的38.1％，但台北市長柯文哲參戰後，賴、侯差距將拉到到9.3％。對此，侯友宜下午前往2022台灣峰會時表示，好好努力做事即可，但他會以民調高低去檢討自己。

對於目前民調狀況，侯友宜說，其實最主要還是一個態度，就是好好努力做事，民調對我們來講，一定有我們做的不足的地方，就虛心檢討，看看還有哪些要改進、可以做到更好，人民希望我們把事情做好， 所以他還是以所有民調高低去檢討自己，努力充實自己，好好做事。

假使2024年總統大選是藍綠白三腳督，柯文哲將瓜分藍綠部分選票，三人支持度將變成賴清德37％、侯友宜28％、柯文哲22.3％，因此有人問侯是不是會考慮「藍白合」。但侯友宜認為現階段大家都要好好做事，尤其他跟柯市長應該把重心擺在市政，讓大台北共同生活圈做得更好，這才是他們兩個應做的責任。