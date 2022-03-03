散裝航運龍頭慧洋（2637）今（3）日公告2月合併營收為16.24億元，月減15.95％、年增55.79％，自結每股稅前盈餘為0.87元，創同期新高，主要受到年節假期及營運天數減少的影響。

累計前2月合併營收達35.56億元，仍較去年同期增加63.93％，自結每股稅前盈餘為2.03元。

目前市場關注2月底俄烏開戰，對散裝航運是否會有影響？慧洋表示，從出口貨量、船舶供給、營運成本等三個面向來看，對散裝航運運價的影響偏向正面。

首先，由於俄、烏兩國為礦產及穀物等原物料出口國，後續各國的經濟制裁，將可能影響出口量；原物料進口國因戰事，轉往其他地區購買，將可能拉長船舶航程天數，船舶供給減少，推升運價；而保費、燃油價格提高，增加船舶營運成本，可望轉嫁至運費上。

目前慧洋船隊並無出入戰事區域，未來也將盡量避免前往，並提高對各國經濟制裁對象的查證強度。運費有明顯衝擊，是否會演變為全球經貿長期不穩定風險，慧洋將審慎評估，惟散裝船舶自疫情復甦後，仍處於供需失衡的狀態，2023年環保新規上路，將使船舶供給更加緊縮，慧洋擁有最大數量船隊與最高節能船比重，可望持續領先市場。

慧洋2月底公告新船加入營運，係由尾道造船株式會社之輕便型（Handy / 37000 DWT），為高規格新型環保節能船，並已簽訂穩定租約，慧洋旗下總計137艘船舶、平均船齡約7年，今年仍將適時依市場行情，維持船隊汰舊換新政策。