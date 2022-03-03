為提升海關查緝效能，關務署啟動三階段限制併袋制度，自2022年4月1日實施「一般貨物全面取消併袋；電商貨物有條件少量併袋」。

我國自2021年11月1日起為第一階段對東南亞十國非洲豬瘟疫區空運快遞貨物不得併袋通關。第二階段自2021年12月1日起，其餘地區限制併袋分號件數不得逾十件。第三階段則為2022年4月1日起，「一般貨物全面取消併袋；電商貨物有條件少量併袋」。

關務署指出，考量空運快遞貨物專區貨棧倉容不足，短期內無法因應全面逐件通關所需，為縮短民眾網購貨物等待時間，第三階段對電商貨物同意有條件少量併袋通關，一般貨物則全面取消併袋通關。

由於電商貨物多為民眾於大型知名網購平台購買生活日用品或消費品，具來源單純、件數少、體積小、重量輕等特性，少量併袋關員仍可清晰判讀X光影像，可兼顧海關邊境安全查緝、民眾網購貨物便捷通關及倉容不足現況。

關務署也呼籲快遞業者應遵守相關規定，若查獲利用併袋通關違法夾藏輸入重大違禁物品或將非電商貨物併袋通關等，海關視情節輕重，停止或取消併袋通關資格；海關將落實業者管理且執行到位，對違章快遞業者予以嚴懲停權，以維護海關公權力執行。