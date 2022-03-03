中國大陸四大花旦中有一位風情萬種的存在，她玩搖滾、會演戲、會拍戲，長得好看但卻不是大家印象中的乖巧美女，她隨興且不拘小節，愛好自由又敢愛敢恨，她就是京城才女徐靜蕾，徐靜蕾渾身上下散發出慵懶卻又帶點強勢的氣息，經過書法和油畫等文藝薰陶的她，性格中卻有那麼一點叛逆和古靈精怪，徐靜蕾的魅力如此迷人，也難怪她自己也說「我自19歲起身邊就沒有斷過男友」。

徐靜蕾從小開始學習的才藝就與別人不同，當大家在學唱歌時，徐靜蕾學的是搖滾，當同年紀的大家相約一起出門逛街時，她卻在北京的各展場內觀看國畫、油畫及書法，在父親的培養下徐靜蕾漸漸長成才女，如此有才華的她在進入北影後，許多人都被她的魅力所吸引，也因此打開她的桃花之路。

細數徐靜蕾過去的男友全部都是大咖，從京圈大腕王朔、著名演員黃覺，再到音樂才子張亞東，各個都是名號響亮的人物，他們全都拜倒在徐靜蕾的才女風範之下，雖然徐靜蕾的桃花不斷，不過卻未有個美好的結局，然而情商和人品皆高的她在與前男友們分手後，都和對方保有良好的關係，而這麼一個高尚的絕代佳人，最後也終於找到了她的幸福。

徐靜蕾曾說黃立行身上的每一個點都讓她著迷，他不急不躁、不糾結、不焦慮，這些品格都是她最看重的，因此在黃立行的身邊她很安心也很幸福，兩人起初因戲生情，不管是戲裡戲外黃立行都相當呵護徐靜蕾，這也讓他成功收服京城才女的心，徐靜蕾說「黃立行就像我的精神枕頭一樣，有他在我能夠任意轉換角色，自由自在卻又安心。」他們兩人一起走過了多年歲月，也希望這段美好愛情能一直下去。