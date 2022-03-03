樂意傳播代理的經典武俠手遊《新熱血江湖Ｍ》，於今（2）日進行改版活動，各種新難度的副本火熱開放，完成指定任務還將額外獲得實用獎勵！江湖之路必無所懼，俠者無疆再戰巔峰！

高難度單人副本開啟 浴血征戰誰與爭鋒

樂意傳播表示，《新熱血江湖Ｍ》全新單人副本為超高難度等級，大俠需達到190Lv以上才有資格進行挑戰。在副本內迎接大俠的為五大BOSS，每隻BOSS都有其特性，大俠可參考提示的資訊進行攻略調整，全力迎戰BOSS。

BOSS被擊殺後大俠將獲得豐富獎勵，像是：討魔的證物、不同等級的特性石以及隨機藥水箱。除此之外，若大俠在副本開放的兩週內打敗五隻BOSS，即可獲得限定稱號「斬魔英雄」及S級坐騎裝備！想拿豐富獎勵嗎？想證明自己嗎？欲得王冠必承其重，快來挑戰吧！

(圖/業者提供)

我還要更多！ 經驗值副本再開放

面對鋪天蓋地的怪物你能招架嗎？大俠只要等級達到指定要求即可參與本次改版特別開啟的經驗值副本第5、6階段挑戰，同時特別大幅提高全部階段的經驗值獲取量，想衝等就靠現在，你還在等什麼？

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輔助再升級 召喚獸、坐騎裝備登場

每場戰鬥都需要厲兵秣馬，做好萬全準備才能無後顧之憂！想征戰江湖、迎戰各地猖狂的怪物必先利其器！召喚獸及坐騎只要配戴其專屬裝備即可獲得裝備的能力，而裝備將透過成長、強化、屬性石套用、變更能力石等動作越發強大，成為不可忽視的強大助力，再艱難的處境都將迎刃而解。

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戰場上的致勝關鍵 狂暴屬性石登場

如果跟你說捨去一點防禦數值可以獲得更多力量你敢嘗試嗎？想成為江湖霸主，這點勇氣是需要的！SR等級狂暴屬性石強勢登場，能以些許副作用換取更強大的力量。一點差異往往可能影響戰局走向，想要獲得致勝關鍵就不要放過任何一個可以變強的機會！

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除了豐富的改版內容外，遊戲中將舉辦各式活動邀請大俠前來共相盛舉，只要完成指定任務將獲得實用好禮，更多相關內容及詳細活動辦法請見官方網站及粉絲團。最熱血的江湖手遊《新熱血江湖Ｍ》等你來戰！