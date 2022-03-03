全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

今天上午9時許全台各地陸續傳出停電消息，台電嘉義區指出，9點16分時，50條饋線低頻卸載，共7萬46戶停電，上午10點30左右全數恢復供電，但下午又有許多地區民眾反應「怎麼又停電了？」

台電嘉義區指出，下午3點40分開始緊急分區輪流停電，停電50分鐘，由E組先執行停電，停電範圍包含嘉義市區、民雄、六腳、中埔、大林、水上、新港、溪口、布袋、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路等14個鄉鎮部分區域，影響約10萬6000餘多戶。