怎麼又停電？台電宣布15：40起 嘉義分區輪流停電 16:182022/03/03 中時 張亦惠 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電嘉義區指出，下午3點40分開始緊急分區輪流停電。圖為3日全台大停電，麵店師傅點蠟燭摸黑趕工。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 今天上午9時許全台各地陸續傳出停電消息，台電嘉義區指出，9點16分時，50條饋線低頻卸載，共7萬46戶停電，上午10點30左右全數恢復供電，但下午又有許多地區民眾反應「怎麼又停電了？」 台電嘉義區指出，下午3點40分開始緊急分區輪流停電，停電50分鐘，由E組先執行停電，停電範圍包含嘉義市區、民雄、六腳、中埔、大林、水上、新港、溪口、布袋、東石、朴子、鹿草、竹崎、番路等14個鄉鎮部分區域，影響約10萬6000餘多戶。 全台瘋狂停電 PTT文瞬間洗3頁災情 網喊扯爆：才三月欸 台中市有10區41萬戶停電 中午前可全部復電 #全台大停電 #停電 #災情 #停電 #分區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 羅智強曝「紅綠燈都不亮」 釣出大票網友哀號：愛不夠 09:412022/03/03 政治 全台無預警停電 台電粉專遭出征 網看昨晚1貼文驚：先知 12:252022/03/03 生活 全台無預警大停電 在野黨要求政院調查後赴立院專案報告 15:582022/03/03 政治 影／興達電廠狂冒煙！驚人現場曝光 台電緊急回應 11:452022/03/03 生活 高雄大停電 藍白齊聲批台電要求國賠 狠酸：邁邁打給小英了嗎？ 15:552022/03/03 政治 全台多處停電！台電揭主因：低頻動作產生 09:462022/03/03 生活 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 影／全台崩潰大停電 高嘉瑜揭這時間點「太巧？」 網回一句酸爆 10:502022/03/03 政治 全台大停電 台電說明了！ 09:522022/03/03 生活 北投石牌月月停電！陳思宇轟：台電寧補助高雄動物園也不改善設備 14:202022/03/03 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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