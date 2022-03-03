南投市中山公園，興建多功能溜滑梯的共融式遊戲場，歷程一波三折，去年8月完工驗收、今年1月5日移交給南投市公所，但未開放；近日終於完成第2次複檢，縣府建設處長李正偉與南投市長宋懷琳溝通後，將擇日正式開放使用。

南投市中山公園已有110年歷史，是民眾運動、長輩散步及孩童嬉戲的遊憩場所；縣府爭取營建署補助的「城鎮之心」工程計畫，改善南投市既有的中山、停九、首區、向上、同源、嘉和、月公園等7座公園附屬兒童遊戲場，3年來分期分區施工，目前各公園遊戲場都已完成驗收。

李正偉指出，由於衛福部修正《兒童遊戲場設施安全管理規範》，要求遊具設施都必須通過第三方認證檢驗，導致驗證單位（TAF）大排長龍。

中山公園兒童遊樂設施認證，去年12月16日第1次檢驗，並於今年1月26日第1次複檢，其中公園內的遊具設施，如溜滑梯出入口處階梯扶手立桿，因設計間距不符標準等，必須修正。

因為遊戲場鋪面檢驗，必須符合（CNS12643遊戲場鋪面材料衝擊吸收性能試驗法），橡膠地墊檢測厚度、反彈力等項目，需架設儀器測試，球形儀器內有精密設備，之前因連日下雨，擔心儀器和地墊受雨影響檢測準確度，因此展延到3月2日，終於通過第2次複檢。

李正偉表示，中山公園共融式遊具，已完成驗收，遊具檢驗合格，但檢驗合格報告還要經過檢驗單位簽證；因此，縣府與宋懷琳溝通協調，市公所原則同意將於近日正式開放使用。