半導體測試介面廠精測(6510)受惠5G智慧型手機及固態硬碟新產品探針卡需求帶動，2022年2月合併營收逆勢繳出「雙升」表現，累計前2月合併營收年增近1成。展望後市，隨著新產品應用將進入量產階段，可望為淡季營運增添新成長動能。

精測2022年2月自結合併營收2.54億元，月增1.47％、年增達32.76％，為同期第三高。其中，晶圓測試卡2.01億元，月增達16.04％、年增達50.49％。IC測試卡0.42億元，月減24.76％、年減1.98％。技術服務與其他0.1億元，月減49.09％、年減27.22％。

累計精測前2月自結合併營收5.05億元，較去年同期4.59億元成長9.86％，亦為同期第三高。其中，晶圓測試卡3.75億元、年增達23.14％，IC測試板0.42億元、年減1.44％，技術服務與其他0.31億元、年減達42.88％。

精測2月營收在工作天數較少情況下繳出「雙升」佳績，公司表示，主要受惠新產品固態硬碟（SSD）快閃記憶體控制晶片（NAND Flash Controller）探針卡的業績挹注，以及5G智慧型手機應用處理器（AP）晶片探針卡需求持續暢旺，使季節性因素衝擊收歛。

展望後市，隨著應用朝向自駕車、元宇宙等發揮人工智慧（AI）應用的新領域延伸，工研院產業科技國際策略發展所預期，半導體技術推動處理器運算力更強、能耗更低，且車用高效運算（HPC）極具爆發力，全球車用HPC市場規模至2025年成長率達約58％。

在此產業趨勢下，美國四大平台公司GAFA崛起，並掀起自製專用高運算力AI晶片風潮，亦將推動資料中心高速存取裝置世代交替，將由以快閃記憶體（NAND Flash）為基礎的固態硬碟（SSD）取代傳統硬碟（HDD）。

精測在2016年成功推出自製微機電（MEMS）探針後，為能滿足高運算力、高速傳輸等異質整合技術的晶圓測試，日前正式推出全新九大系列MEMS探針卡，並自2月起將陸續反映在營運表現上。

精測表示，在既有市場將跟上國際客戶腳步，因應5G智慧手機、HPC晶片等朝向AI高運算力的異質整合型晶片發展，提供應用處理器（AP）、射頻（RF）、高效運算客製化晶片（ASIC）等更小微間距、更高針數的MEMS探針卡，攜手客戶共同迎接下世代IC測試挑戰。

新市場方面，精測在高速傳輸主控晶片領域有顯著進展，包括SSD快閃記憶體控制晶片及USB次世代高速主控晶片，又以前者需求強勁。精測指出，MEMS探針卡近2個月內與客戶攜手將新設計晶片導入先進製程、並進入量產階段，將是今年淡季階段的關鍵新市場。

精測總經理黃水可先前表示，隨著完成產品及客戶結構調整，預期今年營收軌跡將與去年逐季成長態勢相當，對全年維持審慎樂觀，希望跟隨產業繳出雙位數成長。而探針卡在三大因素帶動下，營收貢獻目標突破5成。