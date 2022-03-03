時下熱戀情侶喜歡「掛睡」，意即電話不掛斷，2人聽著彼此呼吸聲睡覺，但她卻因為掛睡超崩潰；1名女網友日前半夜醒來想要解放，於是放了1個「巨響」的屁，但她放屁完過了5秒才驚覺正與男友掛睡，於是整晚都在擔心電話那頭男友會不會聽見，失眠崩潰不已。

該女網友在Dcard上發文表示，她今（3）日凌晨在床上睡醒後就再也睡不著，在床上時突然腹部一陣翻攪，於是決定放屁，「不知道為什麼突然想放屁，想也沒想就放了一個屁，是超大聲，超響亮的那種」，正當她事後覺得舒服時，突然想到她一直與跟男朋友「掛睡」，於是感到相當崩潰。

1名女網友日前半夜醒來想要解放，於是放了1個「巨響」的屁，但她放屁完過了5秒才驚覺正與男友掛睡，於是整晚都在擔心電話那頭男友會不會聽見。（翻攝自Dcard）

該女網友說，她事後想到男友一直在電話那頭，不知道有沒有聽到她「響亮的屁聲」，讓她輾轉難眠、想當懊惱，內心一直想著「今天以後我要怎麼面對他，他可能會聽到嗎」，她最後憤怒地發文「X的，以後不掛睡了」。

其他網友則留言「他說不定都沒醒，而且以後一起睡也會放屁，不用擔心」、「沒事啦！除非超大聲，但也許對方也不會覺得是屁吧」、「沒事啦，正常生理反應啊，總不可能跟他在一起都不放屁吧」、「下次把手機放在屁股再放 用這個方式叫妳男友起床」、「沒事 等熟一點你就會在他臉上放屁了」。