行政院會今通過「幼兒教育及照顧法」及「教保服務人員條例」部分條文修正草案，修法重點包括，擬將幼兒園超收等重大違規，罰鍰額度將從3萬元提高到30萬元；若對幼兒身心虐待或霸凌情節重大，罰鍰自原先50萬元以下，提高為60萬元以下，草案將送立法院審議。

教育部指出，草案參酌教師法，據以修正相關人員不得於教保服務機構任職的規定，包括視情節輕重分別明定終身、1年至4年不得進用的規範，以及通報、資訊蒐集、查詢、停職等相關規定，藉以健全教保服務機構相關人員消極資格規範及處理機制。

教育部表示，草案強化幼兒保護規定，並增修相關罰則及提高罰鍰，明定教保服務機構相關人員不得對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教或其他對幼兒身心暴力或不當對待的行為，以落實兒童權利公約。

關於損及幼兒及家長權益情節重大的各類違規情形，如超收幼兒情節重大、生師比不符、知悉有不適任人員未依規定處理、未辦理幼兒團體保險、未依規定收退費、規避檢查、進用未具資格的教保服務人員、借用教保資格證書等，罰鍰從6000元以上、3萬元以下，提高至6萬元以上、30萬元以下，並得依行政罰法再予加重。

現行教保服務機構負責人或其他服務人員體罰幼兒最高可罰50萬元，並公布行為人姓名及機構名稱，修正草案則提高罰鍰上限，教保服務機構負責人或其他服務人員，對幼兒身心虐待，或體罰、霸凌、性騷擾，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，情節重大者，處行為人新台幣6萬元以上、60萬元以下罰鍰。

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