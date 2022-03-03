全台上午無預警大停電，不少地區銀行ATM也傳出因停電，導致作業停擺的情況發生！台北富邦銀行表示，依照電力恢復進度，目前南部尚有部份分行尚未復電，已啟用發電機因應。

北富銀指出，停電地區所設置的（部分）ATM及補摺機暫停服務，目前按台電恢復供電進度，陸續恢復提供服務中；在發生停電時，分行會自動啟動不斷電系統以維持運作，如停電期間較長，可能會導致分行營業受到影響，行員會引導客戶至附近未受影響的分行辦理。

國泰世華銀行表示，因台電供電異常，內部清查截至上午11時30分止，全台確實有多家分行通報停電，部分ATM機台亦受停電影響無法提供服務，隨著台電搶修，已陸續恢復中。

國泰世華銀行設有備援機制，業務不受單一分行停電影響，目前機房及資訊系統營運皆正常，本行網銀及網銀App目前亦正常運作。

至於會不會向台電求償？銀行表示，先將眼前停電衍伸的問題處理完畢，未想到求償事宜。