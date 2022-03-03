高雄地政局3月16日將舉行今年第一次土地標售，總共有11標，總底價約14.27億元，其中，最受矚目之一的是，高雄大學生活圈的1346坪「住四」土地，每坪底價44.62萬元，總底價達6億元，也是這次總價最高的土地。

高雄地政局3日表示，該局111年度第1季開發區土地標售，共計推出11標12筆建地， 3月16日開標，合計總底價14.27億元。

地政局說，高雄大學區段徵收區，區內因後勁溪整治及周邊美綠化、家樂福進駐商圈形成及新台17線興闢，已營造優質社區環境，地政局將釋出1筆「住四」土地，面積約1346坪，臨大學31街及新台17線，近右昌商圈、及楠梓家樂福商圈。

1346坪土地底價每坪44.62萬元，總底價約6億元，是這次總價最高的土地，總價第二高的土地則是第5標的前鎮區明正段1113.86坪的「特倉專用區二之一」土地，每坪底價21.48萬元，總底價約2.39億元。

地政局表示，這筆特定倉儲轉運專用區土地，屬於第86期市地重劃區，位於小港國際機場北側，北側有中安路聯接88快速道路及國道1號，步行至捷運紅線草衙站僅需5分鐘，交通便捷，具備陸海空運輸優勢，西北側隔中安路為大型休閒購物中心，適合發展航空、海運、陸運關聯產業，如物流倉儲及商業服務。

高雄地政局指出，大坪頂5號道路區段徵收區，位於高鳳路東側，環境清幽，高市府開闢孔宅綠園、星光隧道，增加休閒空間，區內10號道路可通往大寮，交通便利，此次推出1筆土地，面積約770坪，臨孔宅一街及孔宅十街，緊鄰孔宅綠園，適合規劃興建透天住宅。

至於高坪一、二期區段徵收區，區內有近10萬坪的熱帶植物園與綠地，為全市綠覆率最高的優質休閒住宅環境，此次在高坪一期推出1筆面積約1033坪「住二」土地，臨高坪七路、高坪62街及高坪78街，近大坪頂運動公園，形狀方整，高坪二期推出3標4筆土地，其中1標2筆住一土地，位於高坪18路，近熱帶植物園區，休閒及居住環境佳；另2筆土地，面積各約976坪及400坪，近大坪頂運動公園，休閒條件佳。