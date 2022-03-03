《咒》男主角高英軒怕到直呼：「不敢看自己演的電影了！」（牽猴子提供）

柯孟融導演籌備多年新作《咒》將於3月18日上映，電影赤裸揭露台灣民間最忌諱談論的宗教，邪氣逼人讓觀眾期待度爆表。今驚喜開賣「搶先入教場」，不只能在電影上映前先一睹為快，更會在深夜11點開演挑戰觀眾最極限恐懼，柯孟融也將攜手演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫、阿Q出席映後，吸引超多膽大影迷買票一同感受最大驚嚇。

《咒》無論是拍攝手法及場景都深深融入日常生活，直至觀眾內心深處的恐懼，以及揮之不去的陰影，就連片中演員蔡亘晏、高英軒、林敬倫也怕到直呼：「不敢看自己演的電影了！」男主角高英軒在邀約朋友看試映會時，更是被瘋狂拒絕：「大家都跟我一樣害怕不敢看，尤其是男生！沒想到居然有這麼多大膽的人要挑戰大銀幕搶先看《咒》，超感動！」

女主角蔡亘晏首次挑大樑演出恐怖片，她說光看劇本就讓人毛骨悚然：「第一次在家裡看完劇本，整個人渾身不舒服，那些奇怪的畫面一直在腦中盤旋揮之不散！記得從前製到拍攝到殺青，每天睜開眼都是繃緊神經的焦慮緊張。」