台灣福斯汽車（Volkswagen）積極擴展全台據點，繼台中五權、台北士林、新北林口三個銷售據點後，今年第2季攜手新經銷夥伴打造北台灣全新據點、陸續進駐新北市新店與汐止，同時精進數位化顧客旅程，優化消費者體驗。而人氣跨界跑旅The new T-Roc也將在上半年引進，展現Volkswagen引以為傲的新世代頂尖數位科技。

在嚴峻疫情環境與供應鏈挑戰下，台灣福斯汽車仍在2021年發表了5款新車系，從旗艦車款The Arteon、全新改款的The Tiguan、The Tiguan Allspace、第八代的The Golf 至全新的The Polo，另導入終極性能Volkswagen R車款，包含The Tiguan R、The Golf 8 R與The Golf 8 R Variant，除創造亮眼的銷售表現，更滿足國內市場的多元需求。即便2022年依然受到疫情影響，台灣福斯汽車將以靈活彈性的態度面對市場的瞬息萬變，並且在維持產品供需中，取得絕佳平衡，全面精進服務品質，包含品牌體驗、售後服務內容與產品銷售。

全台Volkswagen展示中心已於2021年完成新品牌識別更新，以鮮豔色彩和明亮空間，呈現New Volkswagen生氣蓬勃的品牌風格，展示中心導入電子看板、平板電腦使用、數位車輛規格立牌等，打造即時、零時差的數位化顧客旅程，2022年數位化服務仍將是展示中心最重要的環節，以創造精緻有感的消費者體驗；而為提供更即時的協助，台灣福斯汽車開拓行銷通路發展，與新的經銷夥伴一起建立全新據點，Volkswagen將陸續進駐新店、汐止地區，提升新北範圍新車銷售與售後服務量能，連結大台北通路經銷網，滿足所有車主的需求。

售後服務方面，為降低車主擁車成本，台灣福斯汽車提供多元方案，包含「長里程彈性保養」、「福斯人禮遇計畫」車主會員制度、車主專屬社交平台My Volkswagen，以及全車系皆享有「4年新車品質保固」，如今台灣福斯汽車將為一般乘用車品牌首開先河，預計於第二季啟動「5 至10年新車品質延長保固」，消費者可享有比其他一般乘用車品牌更長的保固年限。此外，My Volkswagen亦將陸續新增功能，化身每位車主的線上車輛管家，讓車主每一刻享有即時便利的強大後援。