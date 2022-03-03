台北市政府在一樓中庭設置烏克蘭國旗顏色的「藍黃色」看板，民眾可在上頭寫下對烏克蘭的支持。（北市府提供）

俄羅斯大軍壓境烏克蘭，為表達對烏國的聲援，台北市政府今舉辦「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動，還在一樓中庭設置烏克蘭國旗顏色的「藍黃色」看板，民眾可在上頭寫下對烏克蘭的支持，台北市長柯文哲更當場以個人名義捐出10萬元，希望幫助更多人。

柯文哲今出席「響應自由城市協議／台北聲援烏克蘭」活動，邀來各國使節、烏克蘭學生，包括與歐洲經貿辦事處長高哲夫、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文、法國在台協會副處長Guillaume Delvallee等人也到場支持。

柯文哲上午受訪時表示，因大量難民湧入波蘭，台北姊妹市華沙有提出需求，因此北市將使用社會局緊急救難專戶的錢，處理人道援助部分，活動時他也提及，緊急救難專戶還有5000萬左右，會先緊急通過預算買醫療物資送到華沙，他也將以個人名義捐出10萬元。

北市涉外事務總監周台竹補充表示，目前全世界都在關注烏克蘭面臨的危機，台北市也利用這個機會表達關切，今天活動臨時邀請不少各國使節參加，雖然是臨時通知，但很感謝不少人願意前來。

周台竹表示，市府一樓現已設置大型看板，上頭有一個藍黃絲帶圖樣，顏色取自烏克蘭國旗，民眾來到這邊後，可以在市府提供的藍、黃便條紙上寫下對烏克蘭的心意，再把貼紙貼在背板上，貼滿後就能呈現出烏克蘭國旗的樣子。

至於捐款部分，周台竹指出，內部正在檢討重大災害相關基金，屆時會提出申請，等相關金額下來，市府會跟姊妹市華沙（波蘭首都）聯繫捐贈，因為波蘭地理位置就在烏克蘭旁邊，大部分難民也都進到波蘭，當地政府承受不小壓力，目前中央已有援助，地方政府也要予以支持。

北市府發言人陳智菡補充說明，目前援助數字還沒確認，因為要善款專戶委員會同意，但這次動員專款並非首例，先前有些國際重大事件，也都有動過這專戶。