由韓國Kakao Games和LionHeart Studio攜手合作的「年度最夯跨平台MMORPG大作」《奧丁：神叛》「菁英封測」已於 2 月 27 日下午3點正式圓滿結束。在為期三天的菁英封測，獲得逾五萬名玩家熱烈參與，首日開服便盛況空前地湧入超出預期的大量玩家，導致伺服器承載過重約5分鐘的時間。為此，官方特別緊急加開伺服器，以便玩家能順利進行菁英封測。而營運團隊也為了讓玩家能正常遊玩，隨時確保遊戲狀況，使開服至結束後都不再有任何技術層面上的問題發生。

於今日（3/3）也一併公布「搶佔神之領域！角色名&伺服器選定」正式開啟！

●3 月 3日 搶佔神之領域：「角色名&伺服器選定」開跑！

官方今日釋出：正式開放「搶佔神之領域！角色名&伺服器選定」活動。在遊戲世界裡，一人只會有一個角色名稱，因此玩家得抓緊機會，搶先佔領屬於自己在《奧丁：神叛》史詩世界中專屬的名字，為你的北歐大陸探索之旅留下歷史性的紀錄！

此外，「好友邀請2.0 眾神加碼送！」各式好禮週週抽的活動也即將展開，想知道更多與此相關的詳細消息，請持續關注官方粉絲團與網站。

玩家協力對抗第二章地圖的世界Boss加姆

封測最後5分鐘，玩家集合在瑪哈念拍攝大合照作為紀念

●「菁英封測」成功地完美落幕！

除了慶祝《奧丁：神叛》菁英封測圓滿落幕之外，Kakao Games和LionHeart Studio也感謝玩家們對於此次封測的熱烈參與以及迴響。針對期間收到的問題、建議以及回饋，官方也將一一匯整，並盡最大的努力於正式上市前對遊戲進行全方位的優化以及調整。