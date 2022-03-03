桃園3日新增2例本土個案，為米迪幼兒園群聚衍生，居隔二次採檢陰轉陽的個案，列為案20751、案20752，此外也公布1處確診者足跡。

衛生局長王文彥表示，案20751為案20556及案20580的母親，陪病期間出現發燒症狀採檢陽性，家中另有其丈夫（案20555）確診；而案20752為米迪幼兒園學童，其家中另有弟弟（案20619）及母親（案20622）確診，已掌握社區相關疫調並安排採檢。

王文彥指出，為因應米迪幼兒園群聚事件，市府持續擴大採檢，4日上午也將針對觀音國小及附設幼兒園預防性居隔5天的全校師生安排2次採檢，確保師生安全。

王文彥提及，這次群聚事件截至3日，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等共4校17名學童確診，由於中央目前尚未開放12歲以下學童接種COVID-19疫苗，且Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染，因此呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，提高群體免疫力。

市府持續進行社區健康監測，3日桃園社區採檢站採檢340人，累計已採檢11萬5526人，其中11萬5001人陰性、185人陽性，現仍開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區健康監測。

另外，新聞處長詹賀舜公布案20751的公共場所足跡，其曾在2月25日上午8點40分至大園區竹圍街「味亦美早餐店」，提醒市民如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。