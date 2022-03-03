網紅閃亮亮外型甜美、身材火辣，有「紅豆餅女神」封號，近日她在社群透露自己運氣不好，常與想做的事情無緣，因此想去拜拜，而她也已找好兩位老師幫忙取名，將和「閃亮亮」這個藝名說再見，不過網友目光全放在她的性感美照上。

閃亮亮透露最近想去瞭解很多工作類別，想解決眼前一堆雜事，但卻運氣不好、超級無敵衰，常與想做的事無緣或是一堆事情要處理卻無從下手，讓她也不禁要冷靜思考一下先後順序，但發現其實並不容易，因此想去拜拜。

而隔天她又發文表示找了兩位老師幫忙取新藝名，過一段時間就會公布，「大家記得到時候要叫新名字，就不再是亮亮囉」，透露將和「閃亮亮」這個藝名說再見。

不過閃亮亮發文訴心聲之餘，也不忘PO美照寵粉，只見她穿上短版上衣，低胸設計讓她渾圓美胸滑出，而她一個抬手，更讓平坦小腹和螞蟻腰見客，更讓人想入非非的是，她解開牛仔褲的釦子，露出一截小褲褲，若隱若現的性感，引來超過萬人點讚。

另外，她也替玖壹壹春風的內在美品牌廣告，穿上品牌的運動內衣和內褲，超兇美乳形狀遮不住，她同樣不扣牛仔褲的釦子，直接露出小褲褲，性感指數破表。