大陸全國「兩會」即將召開，3日下午召開全國政協十三屆五次會議新聞發布會。大陸央視提問指出，2021年大陸外貿規模達到6.05兆美元新高，但今年面對全球疫情持續反覆與外部環境的變化，如何看待大陸今年外貿形勢？

對此，全國政協十三屆五次會議新聞發言人郭衛民表示，全國政協去年通過舉辦雙周協商座談會，專題座談與調研等形式，展開一系列運作，同時去年11月全國政協主席汪洋召開雙周協商座談會，也針對增強對外貿易綜合競爭力的主題協商議政，並與大陸國家發改委、工信部、商務部、海關總署等部門討論，提出許多具操作性、針對性的意見建議。

郭衛民表示，政協委員們確實認為今年外貿存在很多不確定、不穩定性，面臨很大壓力。但大陸外貿產業具強大韌性，今年外貿運行仍有望保持合理區間，建議要做大做強外貿主體，加快發展跨境電商、海外倉等新業態新模式，推進內外貿易一體化與貿易數位化等。

郭衛民更說，自己去年參加政協外事委組織的調研到了山東、江蘇等地的外貿企業與碼頭口岸，更感到外貿很重要，不僅是經濟推進力量，也是國家形象與軟實力的組成。

他說從產品結構來看，過去很多都是初級產品，現在有很多機電產品與新能源汽車等高附加價值產品，且外貿參與者不僅有央企、外企，還有中小企業成為中堅力量。更在其中接觸到許多年輕人留下很深印象，認為大陸外貿就會像這些年輕人一樣朝氣蓬勃、未來可期。