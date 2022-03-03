農委會2021年調整「補助地方政府輔導農民辦理防治臺灣獼猴危害農作計畫」補助基準，於農地0.2至2公頃面積內，可依面積大小補助。並且爭取2022年預算延續辦理這項鼓勵措施，地方政府將陸續於各地辦理申請說明會，並自4月1日起開始受理申請。

農委會表示，由於受到野生動物危害的小面積農戶會因收成不佳而棄作，為協助其防治危害並提升耕作意願，2016年上路的電圍網架設補助主要以小農為對象，申請資格為每件農地面積須超過0.2公頃，並由政府補助每件新臺幣4.5萬元電圍網資材費用（中央負擔3萬元、地方政府負擔1.5萬元），其餘由農民自付。

但為兼顧大面積農友的需求，農委會2021年報行政院同意調整補助基準，並爭取到農地面積0.2至2公頃內，按面積大小補助，政府補助額度為4.5～12.6萬元；以最大補助面積2公頃為例，總資材費用約為16.8萬元，中央及地方政府合計補助12.6萬元，農民自行負擔4.2萬元。

農委會指出，這項鼓勵措施不僅嘉惠小農，亦兼顧到擁有較大農地的農戶，提高其架設電圍網防治野生動物危害的意願，而不使用對動物高傷害性的陷阱、毒藥等方式防治，達成生產與生態共好的願景。

農委會強調，國外資料都顯示，架設電牧器圍網防治野生動物危害的效果最好，可有效防治臺灣獼猴、野豬、白鼻心、鹿、山羌及野兔等野生動物危害農作，並可提升農作產量3至5成（約5至10萬元／公頃收益），農民於第一年收成就可回收自付的成本。為提高農戶架設電圍網比例，今年電圍架設補助將繼續推動，農委會提醒，每年核准補助件數有限，請農民把握機會，儘早向地方政府提出申請。