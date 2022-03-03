達亞國際（6762）3日在桃園市蘆竹舉行新廠動土典禮，該廠預計2023年第二季啟用，新廠完工後，將使達亞的產能最高可擴增10倍。

根據瑞士信貸的報告指出，數位微創手術平台、糖尿病管理及心臟手術類醫材將是醫材成長的三大族群，2018年～2025年將可增加300億美金銷售量，CACR更高達17％，達亞已成功佈局，切入三大族群的領導廠商供應鏈，參與產品前期之開發，瞄準此三大領域的長期發展趨勢，達亞也成為2022年首家擴建產能的生技公司。

南山新廠結合德國及國內專業團隊共同合作，以智能工廠模式規畫建置，將達亞累積十多年對醫材的材料特性及製程經驗，透過參數配置結合大數據分析，並導入AI人工智慧方法學習，將開發與製造經驗技術自動化，亦建置完整醫療器材所需的軟體確效能力，共同打造符合美國FDA規格之高階醫療器材製造智能工廠。

專精於二類及三類醫材開發的達亞，及製造，目前合作的國際醫療器材大廠及美國新創公司高達80家，累計超過5800件醫療器材產品關鍵零組件生產經驗，不僅快速回應客戶新產品少量多樣的開發需求及生產模式，並且具備產品量產後品質穩定的供貨能力，因此從新產品開發到量產，皆能滿足國際醫療器材大廠及美國新創公司之需求。

根據2022.02.瑞士信貸的美國醫材產業報告指出，2022.01美國因Omicron疫情肆虐，造成新冠肺炎患者佔醫院病床比例達到20％，可執行手術量能降至80.5％；而隨著疫情趨緩，美國新冠肺炎患者佔病床比例降至6.4％，可執行手術量能亦拉升至92.9％，因此預期在疫情影響淡化下，原本因疫情延後而積累的手術量也將逐步釋放，並進一步推升醫材產品需求。

此外，隨著精準醫療手術崛起及醫療市場趨勢所帶動的數位微創手術平台、因肥胖疾病及糖尿病帶動的手術治療及隨身監控產品、高齡人口數量攀升使得心血管疾病盛行率逐年增加，其衍生的醫療照護市場規模龐大，帶動相關醫療器材的需求。