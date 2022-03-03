兆豐銀行宣布推出全新「外幣匯入款線上解付」服務，個人客戶可於網路銀行或行動銀行自行辦理外匯申報及解付作業，款項將立即存入外幣帳戶，可快速提升客戶資金運用的效率性與便利性；對此兆豐銀預估，64萬外幣存款戶可因此而受惠，並減輕至少200位櫃員的工作量，大大提升銀行的服務效率。

以往銀行收到外幣匯入款電報，客戶須等待銀行電話聯絡，核對匯款資料及目的後，才會解付款項並存入帳戶；如果有客戶在國外，或未能及時接到銀行來電，處理時間就會延長。對此兆豐銀說明，外幣匯入款線上解付功能上線後，個人客戶只須在網路銀行開啟「外幣匯入匯款通知」，當有外幣款項匯入時，除了可以快速收到E-MAIL通知，並可立即於網路銀行或行動銀行查詢匯入款明細資料與狀態，快速完成解付入帳。

兆豐銀行擁有全台最多的外幣幣別，更提供假日及夜間換匯服務，除正常營業時間外，非營業時間下午4點半至次一營業日上午8點皆可進行外幣換匯交易，可說以幾近全天候的外幣服務，提供民眾隨想隨換的方便性與機動性。除此以外，兆豐銀行也同步整合匯入款通知、款項查詢、線上解付等功能，讓客戶能更加快速、靈活管理外幣資金。

對於外匯理財，兆豐銀也建議，可搭配兆豐銀行LINE官方帳號或是行動銀行的「外幣到價通知」功能，同時設定多組外幣指定匯率，隨時掌握外匯行情，滿足顧客多元的外幣理財需求，提供完整數位外匯服務。