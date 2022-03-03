行政院會今（3）日通過交通部「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，前交通部長賀陳旦表示，交通部應該先答覆自己：政策上，台鐵還要不要在西部跟高鐵競爭？台鐵員工也應該理解，員工權益來自於公司發不發得出錢來，而能否賺錢完全反映在運務品質上面，不是政府願意解決債務就好。

賀陳旦對本報表示，他還沒看到條例內容，不方便評論，但他認為不是有法條就可以推動公司化，這一點他持保留態度。關鍵還是要弄清楚：未來這個公司要甚麼處境？最近政府好像很積極說要幫台鐵承擔一些債務，有助於公司化，但是承擔債務這件事應該不會寫在法條裡面吧？這就表示，法條本身跟公司化是否成功，沒有絕對的關係，應該還是要知道這個公司未來運務樣態。

他舉兩個例子：台鐵跟高鐵在西部走廊，是否還是平行乃至於競爭的狀態？服務東部的幹線，是否還要從西部例如彰化等地方發車，中間還要停很多站？這都是要搞清楚，如何減少競爭風險，降低不必要的成本。「像是無效車站就不要再走了！最近還聽說6月起普悠瑪號要停鶯歌，這表示這還是照著以往的服務樣態，成本降不下來；停這麼多站，準點率、安全問題就更加不穩定，」若能讓運務單純化，例如只讓普悠瑪號服務東部，可能前面這些事情風險就小了。

賀陳旦說，東西部旅客型態不一樣：西部有高鐵，又有高速公路客運車輛，所以台鐵跑長途不容易獲利；但台鐵在東部可以說是獨占事業，又有旅遊資源，兩種經營型態不一樣，甚至可以成立不一樣的公司。所以說公司要長成甚麼樣，如果連基本的運務，上位性的政策都搞不清楚的話，怎麼去定法條來扣合這個公司呢？

外界一般認為，台鐵員工只在意如何解決台鐵債務、員工未來拿甚麼身分；行政院、交通部只在意有沒有公司化。沒有人從台鐵定位去著想。賀陳旦說，從員工角度，首先考慮當然是自己的權益，擔心如果台鐵有這麼多債務，員工權益一定輪到後面，所以他們希望債務拿掉，且認為若交通部要公司化，先展現這部分的權益。

但是權益不是條例能照顧到的，賀陳旦說，權益最現實的就是發不發得出錢來，不管是薪水或獎金。但能否發出錢來，完全反映在運務上面，運務如果先天環境就是高度競爭，就要拿出品質，包括準點率、安全性或是交通時間短，否則很難跟高鐵競爭，又如何有進帳？交通部一定要在政策上區分：台鐵還要不要在西部跟高鐵競爭，這要先答覆自己。

第二，就算是台鐵較無其他競爭的東部走廊，是否允許公司化之後旅遊者跟返鄉者票價不一樣，春夏遊季旅遊票價還可以高一點，跟現在航空公司一樣，要做區隔，才能使東部在有可能賺錢時，好好經營。這些定位都不清楚，員工權益從哪來？行政院、交通部一直講公司化，卻不知道公司該長甚麼樣，也不願意減少班次，或是運價彈性，政策都沒有，光是法條有何用。