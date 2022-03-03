3日，日本車用晶片製造業者瑞薩電子宣布，看準電動車未來市場的需求可望有增無減，將與印度的Tata Elxsi合建1座研發中心，專門著墨於電動車相關技術上。

有印度矽谷之稱，同時也是第3大城的班加羅爾(Bangalore)，將是這兩家日印公司合力研發電動車系統關鍵技術的地點，這些新科技包括電池管理系統及電機控制器(MCU)等。

瑞薩電子表示，將致力於電動車實用的解決方案上，並希望把研發成果應用在全球各地。