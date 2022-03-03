《國際產業》瑞薩電子攜手Tata Elxsi 鑽研電動車科技 16:312022/03/03 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日，日本車用晶片製造業者瑞薩電子宣布，看準電動車未來市場的需求可望有增無減，將與印度的Tata Elxsi合建1座研發中心，專門著墨於電動車相關技術上。 有印度矽谷之稱，同時也是第3大城的班加羅爾(Bangalore)，將是這兩家日印公司合力研發電動車系統關鍵技術的地點，這些新科技包括電池管理系統及電機控制器(MCU)等。 瑞薩電子表示，將致力於電動車實用的解決方案上，並希望把研發成果應用在全球各地。 303全台大停電 500萬戶停電、陸續復電 麗晨「丰二三」 中台灣首座獲辦公大樓類 LEED V4版本白金級認證 #全球 #系統 #電動車 #研發 #瑞薩電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《科技》全球第一 愛立信、遠傳MWC發布動態網路切片選擇方案 09:092022/03/03 財經 自行車類股添新兵 聚焦中高階 明係業績穩增長 04:102022/03/03 證券．權證 《日股》眾股齊漲 日股強彈 12:332022/03/03 財經 元樟生技新型敷料 糖尿病照護福音 04:102022/03/03 產業特刊 IIoT三熱點 研華Q1再拚高 04:102022/03/03 證券．權證 車市夯 定穎營運添翼 04:102022/03/03 證券．權證 大聯大首季業績 戰同期新高 04:102022/03/03 證券．權證 NTCJ助攻 新唐大啖電動車商機 04:102022/03/03 證券．權證 全台大停電衝擊六輕製程 麥寮六輕：若產生火光是安全程序 10:442022/03/03 財經 意法登 入選2022全球百大創新機構榜單 11:292022/03/03 財經 《半導體》德微營運逐季增 全年營收、毛利率估勝去年 09:092022/03/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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