富采投控(3714)周四法說會，去年EPS達3.21元，富采投控財務長張博儀、晶元光電董事長范進雍、富采投控董事長李秉傑、隆達電子董事長蘇(峰)正、晶成半導體董事長施韋都出席，富采投控董事長李秉傑表示今年持續整合。展望首季，傳統淡季、工作天數少，但mini需求仍暢旺，營收預估季減個位數下滑、年增大幅成長，獲利估季減個位數下滑。

富采去年第四季營收98.52億元，年增44.8%，季減僅比去年第三季旺季高峰4.6%，衰退幅度低於法說會上所提的雙位數，為2021年單季次高，毛利率20.2%，季減4.6個百分點、年增12.7個百分點，營益率7.6%，季減2.6個百分點、年增25.7個百分點，獲利4.42億元，季減65%，創去年單季獲利新低，每股盈餘僅0.65元，較去年第三季的1.91元下降，為最近三季新低，獲利季減幅度遠大於營收下滑幅度，獲利遜於預期。

晶電去年第四季營收之產品應用別占比，電視背光略減至3%、筆電/顯示器/手機背光成長至45%、照明(含植物照明)持平至12%、顯示看板持平至14%、車用略增至12%、感測/特殊應用略減至6%、其他略減至8%。

隆達去年第四季營收之產品應用別占比，電視背光略減至26%、筆電/顯示器/手機背光成長至51%、照明略增至9%、顯示看板略減至2%、感測/UV/車用略增至12%。

晶電、隆達因合組富采投控而下市，2021年在mini LED開始量產出貨下，2021年合併首年就繳出獲利財報，董事會通過110年度合併財務報告，去年營業收入364.25億元，年增53.7%，毛利率20.9%，年增18個百分點，營益率5.8%，年增28.1個百分點，稅前淨利23.63億元，本期淨利18.98億元，歸屬於母公司業主淨利21.78億元，基本每股盈餘3.21元。

富采控股一月開始不再納入利晶(江蘇)於合併報表之下，但還是會長期投資，認列損益不變。展望第一季，在傳統淡季、二月工作天數減少，其他消費性產品回到傳統淡季，但Mini、紅光需求還是暢旺，首季營收預估季減個位數下滑、年增大幅成長，稅前獲利能力維持上季一致，首季獲利估季減個位數下滑，今年全年稅率估11-13%區間。

富采子公司晶元光電以新台幣6.1億元取得松瑞製藥股份有限公司竹南科學園區科技廠房，其座落苗栗縣竹南鎮科研路27號之建物，建物面積約8297坪，公司表示，買廠目的是因為空間有些限制，以及看好之後micro LED強勁需求，提早布局，買下後需重新設計、改建，時間較長，為兩三年後布局，產能增加來支撐營收。

今年資本支出預計55億元，略高於去年47億元，包括上述買廠。紅光方面今年就增加15億元擴產，先布局明年需求強勁成長，該貢獻明年會較顯著。

富采董事會決議股利分派，110年第四季度配息2元，公司第1季至第3季未分派盈餘，第4季係發放全年度盈餘，配息率約62.3%。並於5月31日召開111年股東常會，地點位於新竹科學園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)。