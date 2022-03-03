不同於西方國家採取「與病毒共存」策略，中國應對新冠疫情採取「動態清零」政策。西方媒體關切，隨著越來越多的國家逐步開放，中國的防疫政策是否需要作出相應調整？大陸全國政協發言人郭衛民表示，中國的防疫措施相對成本低、成效好，體現了社會主義制度的優越性。至於外界批評中國的防疫政策影響了全球的供應鏈產業鏈，郭衛民反駁，這與事實不符。

大陸全國政協十三屆五次會議今天（3日）下午召開新聞發佈會。美國彭博社記者提問，中國的防疫成果有目共睹，很大程度上防止大規模感染和死亡病例。隨著疫情進入第三個年頭，越來越多的國家逐步開放，中國是否需要對防疫政策作出相應調整？如果中國繼續堅持「動態清零」政策，經濟成本是否會上升？而該政策是否會阻礙中國與世界之間的人員交往與互動？

郭衛民表示，中國始終堅持將人民群眾的生命安全和身體健康放在第一位，堅持「外防輸入、內防反彈」的總策略和「動態清零」的總方針，全面加強疫情防控工作，取得了顯著成效。有些國家包括一些發達國家疫情接連出現反覆，這些國家醫療條件本來都很好，但是醫療資源被大量擠兌，重症和死亡病例不斷增加。而中國作為有著14億人口的發展中國家，如果不採取有效措施，後果難以想象。

郭衛民表示，疫情防控成果證明，中國的防疫政策符合中國國情、符合科學規律。中國的防疫措施相對成本低、成效好，體現了以人民為中心的執政理念，也體現了中國社會主義制度的優越性。中國要密切關注、研判國內外疫情形勢的發展，加強科學防控、精準施策，努力以更高水平、更小社會成本控制住疫情，保障經濟社會持續健康穩定發展。

「我們也注意到，最近國外有些輿論認為中國的防疫政策影響了全球的供應鏈產業鏈，我認為這是不正確的。」郭衛民強調，「正是由於中國採取了正確的防疫政策，我們率先恢復了經濟增長，保障了全球產業鏈和供應鏈基本穩定。」去年中國的對外貿易規模、國際市場份額都創造了歷史新高，為全球經貿復甦注入了強勁動力。

郭衛民表示，疫情發生以來，中國先後向150個國家和13個國際組織提供了大量的口罩、防護服、呼吸機、檢測設備等防疫抗疫物資，向34個國家派出37支醫療專家組，向120多個國家和國際組織提供了超過21億劑疫苗，幫助其他國家提高疫情防控和應急救治能力。

郭衛民指出，中國的援助也是在幫助國際社會盡快克服疫情，恢復正常秩序，這樣才能更好地促進中國和國際社會的交往。中國還將繼續加大對發展中國家的抗疫援助力度，為構建人類衛生健康共同體作出中國的貢獻。