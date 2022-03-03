由日本Sony企業在台分公司So-net (台灣碩網網路娛樂(股)公司，以下簡稱So-net )代理的ARPG狩龍大作《WildBorn 野境重生》今(3)日推出全新系統「公會大亂鬥」，營運並同步祭出眾多豐富改版內容等玩家們前來挑戰！

「公會大亂鬥」狂野出擊 為榮耀而戰

在《WildBorn 野境重生》的世界裡，加入公會能助使各位捕獸者的成長之路獲得大量助益。新玩法「公會大亂鬥」更是僅有公會成員限定，需要公會全部成員一同努力狩獵怪物累積好成績以獲取排行榜的高名次，而豐富的獎勵也將幫助戰鬥力迅速成長，邀請所有狩獵者一起努力為公會榮耀而戰吧！

「公會大亂鬥」狂野出擊 為榮耀而戰

「武器限制副本」、「金幣副本」、「火山地區」新關卡上線 挑戰捕獸者技巧極限

新副本，新挑戰，獎勵再升級！武器副本、每日副本將推出全新關卡，更多的怪獸傾巢而出，捕獸者們一次至少要面對2隻Boss級的怪獸，挑戰性、緊張感瞬間倍增。另外，火山地區會推出全新「多人任務」，可以與其他捕獸者一起進行更高難度的挑戰。

「武器限制副本」、「金幣副本」、「火山地區」新關卡上線 挑戰捕獸者技巧極限

全新「飾品戒指」閃亮登場

全新「飾品戒指」登場，遊戲中的戒指被賦予「減傷效果」特別能力，只要針對怪獸配帶合適的飾品，即可增強抗擊力與屬性防禦力，戰鬥起來就會更輕鬆提高討伐成功率。同時蒐集不同的飾品，可獲得獨特的社交動作，使用社交動作時，人物就出現許多有趣又幽默的動作，可是線上跟朋友培養感情的好工具。

全新「飾品戒指」閃亮登場

此外，也特別為捕獸者們大幅擴增「稱號」！每位玩家可享有一次新增超過20個新稱號，專門提供給追求目標的強者，大大增加蒐集樂趣；已獲得的稱號，可以隨時隨地變更，專門滿足展示慾望強烈的捕獸者。

特別為捕獸者們大幅擴增「稱號」

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