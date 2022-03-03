獲得OMC美髮世界盃美髮彩妝競賽，青年組新娘髮型銀牌的許詩雅同學。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

榮獲OMC美髮世界盃美髮彩妝競賽，青年組新娘髮型金牌的時尚系同學郭家彤。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

榮獲OMC美髮世界盃美髮彩妝競賽，青年組新娘髮型金、銀牌的時尚系同學郭家彤、許詩雅。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

由OMC美髮世界組織每年所主辦世界盃美髮彩妝競賽，因疫情影響改為線上舉行，2021年OMC世界盃線上錦標賽於去年11月舉行，並於日前公布成績頒獎，育達科技大學時尚造型設計系同學郭家彤、許詩雅，分別榮獲青年組新娘髮型金、銀牌，消息傳回學校，讓全校師生大力喝彩。

據育達科大時尚系主任鄭寶寧表示，OMC是全世界最大的美容美髮競賽，有非常多的歐、美、日、韓等職業優秀選手來參賽，2021年賽事受到疫情影響，改採線上競賽，全球仍有超過40個國家，2千多名選手報名參賽。

育達科大指出，今年首次改為上傳製作過程與作品的網路線上競賽，許多作品都是在攝影棚專業拍攝，專業手藝一鏡到底，這些是目前一般時尚系學生個人很難獨立完成的，也能看出跨領域學習的重要。由此也看出學校整合院系專業課程，全力推動達人跨領域學分學程，培養第2專長的成效，讓學生只要繳1份學費就能擁有2項以上專業能力，3張以上專業證照，創造出跨域職場達人的實力。

榮獲青年組新娘髮型金牌的時尚系同學郭家彤說，進入育達科大來提升技術、能力及學歷，藉由不斷提升自我，從「學中做、做中學！」，利用課餘及寒暑假，由系上老師義務指導，考中勞動部女子美髮乙級、男子理髮乙級、美容乙級證照，順利取得3張國家證照，這次再獲世界盃金牌，非常高興自己努力獲得證明。

獲得銀牌的許詩雅同學說，為了比賽也常練習到凌晨才休息，感謝學校給予最大的教學資源協助，這次能得獎心中無限感動與驕傲，賽前的一切訓練辛苦都值得了。

育達科大校長黃榮鵬表示，本校時尚系繼2018年徐鈺婷同學參加日本「藝術祭國際競賽」榮獲世界美髮骨董盃冠軍，2019年的OMC世界盃錦標賽，謝明霈、林靖堯同學榮獲新娘與舞台彩妝雙金牌之後，再次於OMC國際大賽獲得世界金、銀牌獎項。育達科大聚焦培養具備實作力、創新力與就業力之專業技術人才，足以證明台灣美髮彩妝技術才藝冠全球，足可在世界舞台發光發亮。