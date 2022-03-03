為響應綠色永續風潮，統一超（2912）3日宣布，分頭攜手台泥儲能與華城電能，要開始在超商門市布建電動汽車快速充電樁，本月將一口氣開出3據點。且視消費者需求，未來還會在全台擴張更多電動車快充超商。

統一超殺進電動汽車快充市場，3日與台泥集團旗下台泥儲能合作搶頭香，在花蓮知名景點—台泥DAKA園區的統一超蓮和門市，開出全台第一家電動汽車快充超商。

緊接著，統一超與另一電動車快充服務業者華城電能也將合作，3月底會在桃園與南投兩家門市，導入電動汽車快充服務。

統一超主管3日表示，公司先前就宣告2021年為「永續元年」，將聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購等四大永續專案，而提供電動車充換電服務為其中重要一環。

在此之前，統一超2015年率先與國內電機動車龍頭Gogoro合作，共同打造設立電動機車電池交換站的便利商店創新店型，累積至今已超過190家門市導入，服務據點遍布全台北中南東。去年統一超再與光陽集團合作，在部分超商門市布建Ionex電動機車便利換電站。

統一超3日宣布與台泥儲能、華城電能合作，把電動車充換電服務的範圍，從電動機車再擴大至電動汽車。由於台泥儲能與華城電能各有不同的快充技術與系統，未來統一超不設限，會與不同陣營分頭合作。

市場人士分析，電動車已成大勢所趨，而充換電站就像現在的加油站，站點必須夠綿密，才有利電動車更加普及。統一超是國內通路之王，截至今年元月底，統一超在全台擁有多達6424家門市，綿密的據點，成為各大電動車充換電陣營拉攏合作的對象。

但不同於電動機車換電系統占地不大，而且換電是電池換了就走；電動汽車的快充站，汽車必須停留充電一段時間，所需腹地必須更大，並不是所有超商條件都適合。因此統一超雖然預告未來會在全台擴張更多電動車快充超商，但暫時還沒有具體的目標與時間表。