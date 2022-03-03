有名輕熟女因發燒前往北市某醫院急診室就醫，當天值班急診醫師問診後，輕熟女神智不清躺臥病床，急診醫師見其機會，伸手入內衣撫摸，並站在病床旁前後擺動下半身猥褻，法官依乘機猥褻罪，判處急診醫師有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

根據判決書記載，109年8月上旬晚間，一名40多歲輕熟女因發高燒前往台北市某醫院急診室就醫，經醫師問診、醫學檢查後，她神智不清躺臥病床，被急診醫師見其機會，伸手入內衣撫摸，搖晃輕熟女右後側腰部，使其胸部晃動，同時間急診醫師還站在病床旁，前後擺動下半身進行猥褻。

台北地院審理，急診醫師基於滿足一己私慾，未尊重輕熟女發高燒躺臥病床，趁其神智不清不能且不知抗拒，乘機進行猥褻行為，念急診醫師無犯罪前科，生活狀況尚稱良好，並坦承犯罪，犯後願與輕熟女和解，輕熟女同意給予急診醫師緩刑機會；兼衡急診醫師犯行手段及危害程度、智識程度及家庭經濟狀況；法官依乘機猥褻罪，判處急診醫師有期徒刑6月，得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日，緩刑2年。