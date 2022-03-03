連接雙北市的華中橋啟用至今46年，每逢下雨時常積淹水，新北市議員金瑞龍日前邀集相關單位前往會勘。（金瑞龍提供）

連接雙北市的華中橋啟用至今46年，每逢下雨時常積淹水，新北市議員金瑞龍日前邀集相關單位前往會勘，將先針對不平整路面進行銑鋪工程，同時疏通排水孔，並要求相關單位務必盡速完工，避免再度積水，影響行車安全。

華中橋啟用距今近46年，台北端於2018年曾進行路面翻新等銑鋪工程，惟中和端未有整體性路面翻新工程，導致一座橋、兩樣情。

金瑞龍說，日前接獲民眾陳情，指出因連日降雨，導致華中橋機車道多處積水，對行車造成危險。自今年初以來，北台多為降雨型態，連日降雨，往往造成路面積水，對機車族造成危害，不僅機車容易打滑，行進時也會濺起大片水花，妨礙行車視線，進而造成車禍，影響生命安全甚鉅。

金瑞龍表示，在接獲民眾陳情後，便立刻邀集相關單位進行會勘，因華中橋銜接新北中和與北市萬華，分屬新北市府及北市府管轄，故邀集新北市府養工處、中和區公所及北市府新工處等單位一起會勘。

金瑞龍說，經會勘後發現，排水孔處洩水坡度有問題，加上路面高低不平整，又可能有垃圾、樹枝、樹葉及沙土等物造成堵塞，才會導致積水、排水不良，已要求前揭相關單位盡速改善；每天使用華中橋往返雙北之機車數以萬計，交通量十分龐大，唯有提供優良道路品質、友善駕駛環境，才能確保機車族行車安全，也讓大家得以安全行車。