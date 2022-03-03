台電表示，興達電廠開關場事故導致全台大停電，至下午3點修復比例逾8成，尚餘台南、高雄及屏東地區約107萬戶在停電。目前機組已陸續啟動，預計今晚全部復電。不過預估至晚上6時尚待恢復的供電量約400萬瓩，也讓台電高層緊張，如果夜尖峰用電仍高，仍可能必須分區輪流限電。

台電表示，今日549萬停電戶，截至下午3點點目前已復電約442萬戶。目前除啟動水力機組、汽電共生、需量反應等措施支援，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，包括南部電廠2、3號機、興達電廠燃氣1至4號機的氣渦輪機、嘉惠電廠一、二期、豐德1、2號機、麥寮電廠1號機等機組。

台電說明，機組從併聯至滿載發電需要時間，預估至6時尚待恢復的供電量約400萬瓩，後續依機組恢復運轉情況陸續供電。

不過據了解，台電高層目前在戰勤室緊盯，深怕晚上6到7點夜尖峰時間，其他地方用電太高，供電不足引發另一波限電，因此緊盯調度狀況不敢鬆懈。