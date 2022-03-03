總統蔡英文3月1日才接見完八大工商團體保證供電無虞，但今日就發生全台大停電，外界擔心頻繁停電，將衝擊台灣經濟，工商協進會理事長林伯豐表示，「政府應該重視問題、解決問題，而不是去解釋」。

林伯豐表示，看政府供電穩定就已經不夠，依照政府規劃，供電成長每年2％，但是看得出來，現在再生能源的貢獻大約只有6％，不僅達不到原本的目標、與國外也有很大的差距，距離2025年目標20％相當困難。

而天然氣供電是為最大比例，林伯豐表示，台灣的天然氣都是從國外進口，海運、運費或者國外地緣政治衝突，船運是不可靠的，加上台灣儲存桶又不夠，天然氣供電也沒那麼穩定。

能源是否列入選項，林伯豐指出，日本核災後降為5％，現在已經慢慢回復，2030年要到20％，美國也有20％、德國最早提出不用核電業還有12％、法國比率更高，顯示先進國家還在考慮核能，台灣應該重新思考核電、淨零碳排的貢獻度。

以現在政府還堅持原本規劃的能源結構，林伯豐認為現在台灣的能源政策很危險，包含天然氣要一半、綠電要20％，如果2025年核能除役台灣就更危險。

日媒就曾質疑，台灣老舊的基礎電力建設是否能夠維持經濟蓬勃發展，林伯豐表示，停電就一定會影響經濟，政府必須「正視問題、解決問題而不是解釋」。