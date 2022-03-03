繼標普全球評級（S&P Global Ratings）之後，另外兩大國際評級機構惠譽（Fitch）和穆迪（Moody's）也將俄羅斯的債信評級一口氣調降6個等級，直接打入「垃圾級」，稱西方國家祭出的嚴厲制裁使俄國的償債能力打上問號，並將削弱俄國經濟。

俄羅斯入侵烏克蘭引爆了自二戰以來歐洲最大規模的武力衝突，西方國家隨後對俄國祭出的一連串制裁，力道越來越重、規模也越來越大，使俄羅斯金融市場陷入劇烈震盪。

俄羅斯入侵烏克蘭亦已經觸發一連串的評級調整，以及有關於俄羅斯經濟衝擊的恐怖警告。標普上周已將俄羅斯的信評調降至垃圾級。

此外，指數服務公司富時羅素（FTSE Russell）和明晟（MSCI）今天也宣布旗下所有指數將移除俄羅斯股票。明晟高層在本周早些時候已經發出警告，稱俄羅斯股市「投資不得」。

國際金融協會（IIF）警告俄羅斯今年經濟恐將出現2位數的萎縮。

惠譽將俄羅斯的債信評級從BBB直接調降至B，並將該國評級列入「負面觀察名單」。穆迪上周已透露可能調降俄國信評，今天該公司也將俄國評級從Baa3調降6個級別，至B3。

惠譽表示，對單一主權實體進行如此大動作的6級降評，唯一的先例是1997年的韓國。

惠譽表示，俄羅斯因入侵烏克蘭面臨國際嚴厲的制裁，加劇其總體金融穩定的風險，將對俄羅斯的債信基本面造成巨大衝擊，並可能影響該國償還政府債務的意願。

惠譽表示，美國和歐盟禁止其人民與企業與俄羅斯央行進行任何交易，這樣的制裁對俄羅斯信用基本面造成的衝擊將比之前任何的制裁嚴重許多，這將導致俄羅斯大部分的「國際準備」（international reserve）無法用於外匯干預。惠譽警告，這些制裁措施還可能影響俄羅斯償還債務的意願，並預期西方國家將進一步加大對俄國銀行業的制裁。

穆迪則在報告中指出，西方制裁的範圍和嚴重程度已經超出穆迪最初的預期，這將對俄國信用造成重大影響。在這種情況下，制裁導致的資產凍結和下跌引來了評級調整，而發布的評級和指數調整可能加劇資本外流，因為基準指數基金將被迫出清股份。