2022年最猛股市出爐！法人觀察，今年全球主要股市中，只有9個股市維持正報酬，分別為巴西、印尼、新加坡、菲律賓、馬來西亞、泰國、英國、加拿大、墨西哥，整體來看，以東協股市表現最亮眼，東協6國全數上榜，也帶動投信發行的東協相關基金績效長紅，法人指出，東協經濟成長態勢不變，深具長線成長潛力，建議投資人可布局東協成長基金。

據理柏統計，2022年來全球主要股市表現，前十名依漲幅排序分別是巴西9.87％、印尼4.36％、新加坡3.86％、菲律賓2.55％、馬來西亞1.95％、泰國1.94％、英國0.61％、加拿大0.15％、墨西哥0.05％、越南-0.85％，只有9個股市維持正報酬。

整體來看，以東協股市表現最亮眼，東協6國全數上榜，也帶動投信發行的東協相關基金績效長紅，以近一月績效來看，群益東協成長基金、元大印尼指數、野村泰國、中國信託越南機會都有3％以上的好表現。

群益投信表示，全球股市受通膨與地緣政治影響近期表現震盪，而東協股市在這波修正當中表現相對其他市場較佳，主因基期較低、外資籌碼乾淨，加上權值金融、能源類股在現階段全球貨幣政策收緊、通膨升溫的背景下表現特別突出。觀察市場資金動向，近一個月外資主要流入印尼、泰國及菲律賓，顯示外國投資人仍看好具備低基期題材的市場。展望後市，在基本面持續復甦、外資擴大流入，雙重利多下，東協股市表現可期，投資人可趁勢把握東協基金成長契機。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，由於通膨維持溫和增長，東協國家預期最快也要到下半年才有機會升息，且幅度並不會太大，預期在1至2碼之間，貨幣政策相對寬鬆將支撐股市表現，今年來東協股市走勢，相較其他地區，呈現穩健向上，判斷基期低及籌碼優勢為主因，加上權值類股金融、能源在現階段的時空背景下表現特別突出，可見的未來應該可以維持此趨勢。建議配置產業為金融、通訊服務、房地產。國家方面相對看好馬來西亞，印尼；看好產業方面金融類股及能源類股。