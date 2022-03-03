為達成2025年再生能源發電量占比達20％的發電裝置量目標，盛齊綠能自行研發Pixel View 智慧雲端監控系統，盛齊綠能指出，Pixel View 智慧雲端監控系統迄今安裝量已逾200MWp，該系統日前已順利通過台電配電級再生能源管理系統（DREAMS） 認證，成為國內少數Pixel View雲端資料系統與PV-Gateway監控設備皆通過台電合格認證的廠商。

考量未來100kW以上光電案場皆須即時回傳發電資料，包括實（虛）功發電量、功率因數、責任分界點電壓及相關設定值等，利用無線4G 或5G VPN（虛擬私人網路，Virtual Private Network）通信方式將上述資訊回傳至DREAMS平台，深耕電網級監控系統技術研發的盛齊綠能經由自行研發，推出Pixel View 智慧雲端監控系統，可有效降低硬體購置及安裝成本。

盛齊綠能表示，透過資料科學及先進AI技術，盛齊自有研發Pixel View監控系統迄今安裝量已超過200MWp，案場可透過系統掌握即時發電資訊、調度智慧變流器，並執行遠端案場事故調度，輕鬆管理多個案場，其間透過不斷優化的AI技術，目前不但能24小時偵測案場各種故障問題，也可透過AI自動學習分析結果，預估未來的損失發電量，即可預防性執行遠端事故及工務人力調度，提升整體維運精準。

為即時提供服務，盛齊綠能表示，目前已在新店、雲林、高雄3處設置直營工務服務據點，並配置了20位專業工程師，且在持續增員中，以期可以在48~72小時內到各地案場排除設備異常狀況，搭配提供全台一站式監控系統安裝服務，包含場勘評估、連線測試，異常排除以及售後技術等。

盛齊綠能提供全方位從中高壓輸電等級161kV和69kV SCADA電力監控系統，包含組件供應及光纖佈線施工，進一步推展至配電等級22.8kV和11.4kV，規模大於1MW以上之光電案場皆須設置之DREAMS軟硬體供應。