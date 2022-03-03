聯合國緊急特別會議2日就烏克蘭局勢進行表決，中國大陸、印度、南非等35個國家投了棄權票。今天大陸外交部回應表示，這次會議沒有考慮俄烏危機的複雜歷史、沒有強調安全不可分割原則，也沒有推動政治解決，這些「與中方一貫堅持的立場主張不符」，不得不對決議草案投了棄權票。

大陸外交部發言人汪文斌3日於例行記者會做出上述表示。他還說，中方在烏克蘭問題的基本立場是一貫、明確的，大陸始終主張尊重各國主權和領土完整，根據聯合國憲章宗旨和原則，和平解決國際爭端。當前最重要的是盡可能緩解當地局勢，避免衝突升級甚至失控。聯合國的行動要以地區和平穩定、各方普遍安全為重，為緊張局勢降溫、推動外交解決。

汪文斌指出，令中方遺憾的是，本次緊急特別會議表決的相關決議草案事先沒有在全體會員國範圍內進行充分磋商、沒有全面考慮當前危機背後的歷史脈絡和複雜矛盾、沒有強調安全不可分割原則的重要性，也沒有突出推動政治解決，加大外交努力的緊迫性，這些都與中方一貫堅持的立場主張不符，大陸不得不對決議草案投了棄權票。

汪文斌最後呼籲國際社會本著負責任的態度，推動有關各方盡快回到政治解決的軌道上來，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決，中方願繼續為此發揮建設性作用。