章子怡婚姻、事業兩得意，近年把重心多擺在家庭的她，不時分享一家人的天倫照，親民的章子怡昨（2日）則在抖音曬出衝浪影片，身為衝浪新手的章子怡，雖然多次狼狽跌到海裡，但她仍沒有放棄，最後終於在衝浪板上成功站起來，而身穿衝浪緊身褲的章子怡，一雙細長筷子腿更是全都露。

章子怡昨在抖音曬出衝浪影片，身為衝浪新手的章子怡，身穿衝浪長袖水母衣、緊身褲和救生衣入鏡，章子怡一開始蹲在衝浪板上，她雖然試圖穩住重心，但卻不停失敗、狼狽跌到海裡，儘管章子怡落海無數次，還吃了好幾口海水，但最後在她的堅持和努力下，章子怡終於成功衝浪，踩在衝浪板上的她，還俏皮地吐舌賣萌。

章子怡試圖穩住重心，但卻不停失敗，最後狼狽跌到海裡。（圖／取材自章子怡抖音）

章子怡衝浪成功。（圖／取材自章子怡抖音）

成功站在衝浪板上的章子怡，一下子就凸顯出她手長、腳長的優勢，身穿衝浪緊身褲的章子怡，一雙細長筷子腿相當吸睛，頂著一張精緻瓜子臉的她，狀態極佳，完全看不出是生過2個孩子的媽，而章子怡同時也藉由衝浪感性寫下：「你看到的美好瞬間，往往都經歷了N次摔倒。世上無難事，只要肯摔跤」，網友也紛紛誇章子怡：「手長腳長！身材好好」、「露出額頭最好看的女明星，沒有之一」、「天啊，這臉太小了」。

章子怡在上個月9日才剛過43歲生日，老公汪峰更大方在微博示愛：「每一個生日，除了你自己的許願，我也有對你的心願。今天我對你的心願就是快樂」，汪峰希望章子怡能因為自己常常陪在她身旁而快樂，最後還放閃說：「快樂是多麼簡單卻不簡單的東西，希望它能永遠伴你左右。生日快樂，親愛的子怡。」章子怡也甜回：「所求皆所願，所願皆所得，謝謝生命中的所有美好。」