滑輪溜冰選手黃郁婷在北京冬奧期間引發的爭議言行，教育部體育署昨晚召開專案會議討論後，決定即日起停止補助黃郁婷2年專案培訓及參賽經費。

體育署昨晚邀請組團單位中華奧會、滑冰協會與法律專家學者召開專案會議，並安排人在國外的黃郁婷透過視訊方式陳述意見。體育署競技運動組藍坤田組長表示，黃郁婷與黃錦龍教練在會中為其思慮不周行為表達歉意，希望未來能避免再次發生這種錯誤。

藍坤田說，與會人員在經過3小時討論後認為黃郁婷備戰與參賽北京冬奧期間一再發生爭議言行，傷害代表團榮譽與形象，有違國家代表隊身分，未符合政府補助經費培育選手之目的及效益，決定即日起停止補助黃郁婷2年專案培訓及參賽經費。

藍坤田強調，北京冬奧代表團數度提醒選手要謹言慎行，避免模糊競賽焦點，然黃郁婷於北京冬奧期間仍一再出現不適當言行，包含備戰冬奧期間公開上傳穿著大陸隊服影面、個人社群帳號發文用詞失當、發表運動界無國籍之分及認同大陸北京為主場等，不符合國人對國家代表隊選手的期待，損及國家榮譽及國人情感。

藍坤田表示，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家之尊嚴，後續將盡速研修「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」部分條文，預定今年6月底成都世大運前完成修正，未來針對國家代表隊成員言行紀律，將訂定更為明確的規範。