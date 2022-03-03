永豐金控今日舉行法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，繼2018年提三個經營重點及2019年的五大經營主軸後，永豐金控今年再提出未來三年(2022~2024)的四大策略，分別為加速推動數位變革；衝刺海外收益、拓展海外布局；提供整合性服務、優化客戶體驗；引領綠色商機、實踐永續承諾，並期許透過四大策略高效執行，帶動永豐金控表現更上層樓。

朱士廷表示，2018年提出「策略領導」、「監督管理」與「綜效發揮」三個經營重點；2019年進而提出三年的五大經營主軸，在全體同仁努力下，過去三年稅後淨利年複合成長率高達20％、ROE提升3.4個百分點，也獲得多項永續方面的殊榮肯定，包含連年獲得公司治理評鑑TOP 5％及首度名列DJSI新興市場指數成分股等。

展望下一個3年，在加速推動數位變革方面，永豐金控近年積極投入新興科技應用，已有超過百項作業運用RPA流程自動化運行，並於票據自動辨識、精準行銷以及資產評鑑估價等領域導入先進AI模型落實智慧營運。在客戶數位整合經營方面，2021 年底銀行DAWHO數位帳戶已近110萬戶、證券數位通路開戶數也突破20萬戶。

永豐金控將聚焦客戶旅程再造、運用數據提升經營績效、升級先進資訊系統、提高自動化營運並且塑造融合數位創新的組織文化；為支持數位發展，永豐金控也規劃將數位科技人才占比提升到11％，以加速永豐金控數位變革的進程。

衝刺海外收益、拓展海外布局方面，在永豐金控集團整合經營的強勁動能下，近三年海外收益繳出年複合成長率21％的亮眼成績。受疫情及國際競爭態勢影響，客戶跨境金融需求亦有所變化，永豐金控持續看好海外市場獲利潛能，將隨時關注趨勢演，致力滿足企業及高資產客戶的跨境服務需求，並將切入中國大陸和東南亞在地零售客群訂為重點業務。此外，海外版圖延伸雖有受疫情影響，但仍將聚焦中國大陸和東南亞地區，關注不限購併、參股、合資或新設的各式拓展機會。