國家圖書館今(3)日公布「110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，受疫情影響，全年電子書借閱冊數高達806萬冊，數量較前一年度大幅飆漲。至於國人最喜歡的圖書，當屬心靈療癒主題，像是《被討厭的勇氣》和《蔡康永的情商課》分別攻下排行冠、亞軍，改變過往文學類書籍占據榜首的局面。

國圖表示，受疫情影響，國人前往圖書館次數減少，110年民眾進入各地公共圖書館次數共5859萬人次，相比前一年度減少了2110萬人次，降低26.47％；借閱總人次減少330萬人次，降低14.86％；借閱總冊數也減少1038萬冊，降低12.95％；但全年民眾圖書借閱總人次仍高達1890萬人次，有多達6977萬冊圖書資源被借閱，平均每人借閱2.98冊。

不過，疫情期間，反倒是圖書館線上服務成長最為顯著，全年電子書借閱冊數達806萬冊，較109年增加443萬冊，成長122.04％，全國使用「圖書館網路資源」也增加2976萬次，增長達5.66％。

台灣民眾偏好心靈療癒主題圖書，像是知名主持人蔡康永的《蔡康永的情商課》，成為110年度的人氣書籍。(本報資料照)

至於台灣民眾閱讀興趣方面，國圖提到，110年度讀者最愛圖書由《被討厭的勇氣》和《蔡康永的情商課》攻下排行冠、亞軍。知名作家龍應台與黃春明等人作品，也分別上榜語言文學類的最受歡迎書籍。翻譯作品則以推理與懸疑小說最吸睛，像是日本作家東野圭吾就有4冊入榜，作品身受讀者喜愛。

國圖同時也統計借閱不敗經典作品，在101到110年度共10年之間，在各類圖書排行榜「入榜超過5次以上」的圖書，包含《靈界的譯者》風靡10年，連續10年在榜；《哈利波特》神奇魔法與《蔡康永的說話之道》，入榜9次；《解憂雜貨店》熱力不減，連8年入榜；《快思慢想》、《正義》、《最後14堂星期二的課》，是經典不敗的作品，共入榜7次；歷史名師呂世浩《一場歷史的思辯之旅》連續在榜6年；嚴長壽《在世界地圖上找到自己》、人手一本的《被討厭的勇氣》，共上榜5次；國外翻譯作品是嬰幼兒與學童最愛的讀物，美國知名作家艾瑞．卡爾一舉入榜3冊最具魅力。