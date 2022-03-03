台北杜鵑花季開跑。（楊亞璇攝）

台北杜鵑花季3月開跑，大耳狗打卡點超吸睛。（楊亞璇攝）

台北杜鵑花季3月開跑，大耳狗打卡點超吸睛。（楊亞璇攝）

台北杜鵑花季3月開跑，大耳狗打卡點超吸睛。（楊亞璇攝）

台北杜鵑花季3月開跑，大耳狗打卡點超吸睛。（楊亞璇攝）

台北杜鵑花季3月開跑，大耳狗打卡點超吸睛。（楊亞璇攝）

2022台北杜鵑花季1日起於大安森林公園、城南台大周邊正式展開，今年台北杜鵑花季以「大耳狗喜拿」為主角，獨家在大安森林公園內打造裝置，並結合城南周邊商圈特約店家推出集點抽獎活動，邀請民眾一起與「大耳狗喜拿」來大安森林公園及城南台大周邊賞花、抽大獎。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北杜鵑花季自2017年開辦，至今邁入第6年，每年春天到來時就是台北市市花「杜鵑花」盛開之時，今年3月1日到月底有杜鵑花季，今年氣候很好，花開的很好，疫情趨緩之際，大家可以走出戶外。

蔡炳坤說，柯市長上任以來，已種了80萬株杜鵑，預計到年底可以種85萬株，打造台北成為杜鵑花城，過去3天至少有1、2萬人湧進來賞花，期待讓更多人欣賞，但還是要做好防疫，保持距離。

北市觀光傳播局指出，今年台北杜鵑花季特別透過「台北通」APP推出「賞花集點趣」抽獎活動，民眾只要在花季期間利用「台北通」APP在大安森林公園打卡裝置（A區）及活動特約店家（B區）掃描各3點集點QR code就能參加抽獎活動。

觀傳局說，周邊永康商圈以及台大公館商圈總共超過130間特約店家共同響應，鼓勵民眾趁著春日走出戶外賞花、逛商圈，還有機會把iPhone13及五星級飯店雙人住宿券等多項好禮帶回家。

觀傳局表示，活動更獨家與台北晶華酒店合作，共同推出「春日花宴」住房專案，以「花現饗宴」野餐組合搭配一晚精緻客房住宿；更與許多店家合作推出季節限定杜鵑花商品。

台北杜鵑花季系列活動「花現永康」將於3月5日(六)下午2時在永康公園邀請台灣大學植物教學醫院為民眾進行植物義診，以及台灣昆蟲館分享昆蟲養殖及照顧的知識。

「杜鵑花音樂會」將於3月12日(六)在大安森林公園舉辦，上午11時30分先是超人氣的「大耳狗喜拿」見面會；下午2時音樂會更邀請了國內外藝人輪番上陣，與歌迷提早共度浪漫的白色情人節，現場還有手作文創市集，邀請民眾一同來共襄盛舉。