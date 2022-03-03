根據國發會推估，台灣將在2025年邁入超高齡社會，因應高齡化和少子化趨勢，為了避免老後因財產管理衍生糾紛，安養信託逐漸成為國人退休規劃時的重要配置。根據信託公會統計，截至2021年第三季，安養信託規模已達新台幣447億元，台北富邦銀行更預估，根據目前高齡人口成長率，安養信託受益人數及資產規模可望每年以31％比例高速成長，2026年底全市場規模可達新台幣1770億元，成為長者資產安全的新守護。

北富銀表示，許多民眾在進行退休規畫時，往往將焦點放在投資報酬和財富累積上，卻忽略了資產安全才是維繫退休生活品質最重要的關鍵，無論親自管理或託付親友代管，都很難避免因「人」的因素產生意料之外的損失，而信託則是委由銀行等專業金融機構，在客戶指定監察人的監督下，依照委託人規劃將財產確實運用於照顧受益人的生活上，不僅兼具安全性、專業性和持續性，交託的財產還可以依委託人期待報酬和風險屬性，靈活運用在活存、定存、基金或海外債等多元理財商品上，創造穩健收益，延長信託財產的使用年限，為理想退休生活構建保障。

為了讓信託更貼近普羅大眾需求，北富銀積極投入「數位託管機制」的開發，把信託的使用變得親和簡單。目前第一階段「安心知付」功能已正式上線，客戶以往必須透過電話或親至分行填寫書面指示才能查詢信託資產狀況，現在透過手機、平板或電腦登入北富銀網行銀，就能隨時進行查詢。

同時，全台首創將信託帳務異動訊息即時透過網行銀推播或email同步寄送給客戶及監察人，無論是生活費、醫療費還是安養機構支出，只要帳戶有收付款，客戶及監察人無論在國內外都可立刻收到通知，掌握每筆信託款項的用途，並發揮防範詐騙的作用。

自金管會2020年頒布「信託2.0」以來，北富銀積極響應政策，不僅落實產品與系統創新、組建信託專家團隊，更結合大數據分析主動找出安養信託需求客群，現在更進一步針對信託平台及作業流程推動數位轉型，透過服務品質的全面升級，增加民眾對信託的接受度。未來北富銀將持續整合實體分行及數位通路，提供全新的整合信託服務體驗。